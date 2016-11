Kreeka pähklid võivad parandada tuju, kinnitavad teadlased.

Nimelt viidi tudengite seas uuring, mille käigus sõid osalejad kaheksa nädala jooksul Kreeka pähkleid, vahendab Newsmax Health.

Katses osalejad sõid iga päev banaanist tehtud leiba. Kaheksa nädalat tavalist banaanileiba ning 8 nädalat banaanileiba, mille taignale oli lisatud peeneks jahvatatud Kreeka pähkleid. Pealtnäha olid kõik leivad ühesugused.

Tudengite tuju mõõdeti mõlema kaheksa nädala järel. Uurijad täheldasid, et 18-25 aastaste tervete meeste tuju paranes sel ajal tunduvalt.

Sestap soovitavad teadlased süüa rohkem Kreeka pähkleid, sest lisaks võimele tuju parandada on need niisamagi tervisele kasulikud. parim oleks päevas süüa umbes peotäis Kreeka pähkleid, milles on tervisele palju kasulikke aineid.