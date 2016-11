Külmetusviiruste hooajal tasub meeles pidada, et nii immuunsüsteemi tugevdada kui võimalikke haigusnähte leevendada saab mõnede taimedega. Näiteks nende neljaga, mis on haigusteperioodil hädavajalikud. Bild der Frau toob välja neli tõelist vitamiinipommi, mis su keha sügistalvisel perioodil turgutavad. Kibuvitsamarjad on tõelised vitamiinipommid. Marjadel on tugev põletikuvastane toime, eriti head on need marjad liigesehaigetele ning võimalike külmetushaiguste tekkimisel algusperioodil. Ka aitab see seedeprobleemide korral, nii kõhulahtisuse kui kinnisuse korral ja on hea diureetikum.

Leedrimari annab mõnusalt energiat. Kui iga päev juua klaas leedrimarjamahla, võid olla kindel, et oled keha varustanud vajaliku koguse C- ja B-vitamiinidega ja mineraalainetega. Kõik see on tõeline energialaks, mida sa rõske talve hakul vajad. Kui tunned, et külmetus hakkab tulema, joo suur klaas kuumaks aetud leedrimahla õhtul ja poe kohe voodisse. Hommikul ärkad kui uus inimene.

Astelpaju aitab vitamiinivaeguse ja nohu vastu. Astelpajumarjad sisaldavad pali C-, B- ja E vitamiine ja beetakaroteeni, need mõjuvad kehale tõelise vitamiinipommina. Ja just vitamiine ongi külmetusviiruste perioodil vaja. Lisaks on astelpajumarjad head seedeprobleemide korral ning bronhiidi korral on hea kuum meega astelpajumahl.