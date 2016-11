On inimesi, kes söövad päeval vaid ühe korra põhjendusega, et see hoiab pea selge, annab energiat ja langetab ka kaalu. Nad ei söö päev otsa ja kukuvad alles õhtul endale meelepärast sisse vohmima.

Päevas vaid üks kord süüa on imelihtne, kirjutab Prevention. Kuid kas see saab olla ka tervislik?

Kui oled harjunud vaid kord päevas sööma, on see justkui hea – pärast paarikümmend tundi sööd, mida tahad, ning päeval söögimuret pole. Lausa mitmed uuringud on leidnud, et selline toitumisviis parandab insuliinitundlikkust ja lisab kaalu langetamisele ainult hoogu.