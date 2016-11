Eelmisel nädalal sai laboratoorse kinnituse seitse A-tüüpi gripiviiruse diagnoosi ehk gripihooaeg on alanud. Kuid juba praegu hakkab gripivaktsiin Eestis otsa saama ning juurde seda suure tõenäosusega hankida ei õnnestu.

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova sõnul näitavad kõik märgid, et tänavu hakkab Eestis suure tõenäosusega levima gripiviirus H3N2. "Sellest on ohustatud ennekõike vanemad patsiendid, gripi tõttu tekkivate tüsistuste tõttu," hoiatas Sadikova ja tõi näiteks, et eelmisel hooajal domineerinud gripiviirus N1H1 on ohtlik eelkõige lastele.

Eelmisel nädalal kinnituse saanud seitse gripidoosi kinnitavad, et gripihooaeg on Eestis alanud ning viimane aeg on end gripi kui kõige ohtlikuma viirushaiguse vastu vaktsineerida.

Terviseameti avalike suhete juhi Iiris Saluri sõnul on hea uudis see, et eestlaste seas on tõusnud huvi gripi vastu vaktsineerimise osas ning esimest korda on vaktsineerituid üle 20 000. Halva uudisena nentis ta, et gripivaktsiin on otsa saamas ning suure tõenäosusega seda juurde saada ei õnnestu. "Tänavu on vaktsiini Eestisse ostetud 48 000 doosi ehk poole rohkem kui eelmisel aastal, kuid juba praegu hakkab vaktsiin otsa saama," nentis ta lisades, et seetõttu peaks kiirustama riskirühmade vaktsineerimisega. Ravimiameti andmetel on praegu Eestis saadaval veel kõigest 500 doosi gripivaktsiini ning neist umbes 200 doosi asuvad Lääne-Tallinna Keskhaiglas.

Mäletatavasti sai gripivaktsiin otsa ka eelmisel gripihooajal ehk selle aasta jaanuaris. Siis tõusis inimeste huvi gripivaktsiini vastu, kui meedias ilmusid uudised grippi surnud inimestest. Kokku suri mullu Eestis gripi tõttu 20 inimest, gripist tingitud suremus oli Eestis Euroopa Liidus kõige suurem. Ükski surnutest polnud vaktsineeritud.