Magamine tundub olema rahulik ja lõõgastust pakkuv tegevus. Tegelikkuses teeb keha sel ajal hulle trikke. Kuid ära muretse – kõik see, mida sa altpoolt loed, on täiesti normaalne! 1. Keha temperatuur langeb. Vahetult enne magamajäämist hakkab kehatemperatuur langema. See langus annab ajule signaali asuda vabastama melatoniini ehk hormooni, mis mõjutab inimese ööpäevarütmi ning mis annabki sulle märku, et aeg on magama minna, kirjutab Woman´s Day. Inimese keha temperatuur on madalaim kella 2.30 paiku öösel. 2. Sa kaotad kaalu. Hingamine ja higistamine on tegevused, mis öösel kaalu langetavad. Jah, inimene hingab ja higistab päeval ka, kuid päeval sa ka sööd ja nii kaal ei lange. Seega, kui sa magad vaid neli-viis tundi öösel, ei ole sellest kaalu langetamise mõttes kasu. Oma vöökohale mõeldes võiks ööuni olla vähemalt seitsme tunni pikkune.

3. Sa muutud pikemaks. Kui sa ärkad, võid tunda end pikemana. Põhjus on selles, et öösel on selgroo disketid loomulikus asendis, mitte kokku surutud, nagu päeval püstiasendis. Seepärast on hommikul ka selg puhanum.

4. Su vererõhk alaneb ja südame löögisagedus väheneb. Puhkeasendis ei pea keha nii palju tööd tegema ning seepärast südame töö aeglustub öösel ning kogu vereringe puhkab. Seepärast on ka kõrge vererõhuga inimestel äärmiselt oluline öösel vähemalt seitse tundi magada. 5. Su lihased on ajutiselt halvatud. Kõlab jubedalt, kuid öösel puhkavad ka lihased ning seetõttu on nad mingi aja justkui halvatud. 6. Su silmad tõmblevad. REM unefaasi tuntakse ka kui kiirete silmaliigutuste faasi – selles pole midagi imelikku. 7. Sul on erektsioon. Nii, nagu meestel tekib REM-unefaasis erektsioon, tekib see ka naistel. Põhjuseks on see, et selles unefaasis on aju aktiivne, see nõuab rohkem hapnikku ning verevool suureneb kogu kehas.