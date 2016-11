Regulaarselt sportides ja treenides peab silmas pidama oma tervislikku seisundit. Ala valiku ja sportimise intensiivsuse osas võivad piiranguid seada kroonilised terviseprobleemid, varasemad traumad ja hetke üleüldine kehaline seisund.

Peale mõne raskema haiguse nagu näiteks kopsupõletiku põdemist tuleks enne treeningutega alustamist konsulteerida arstiga. Paljude Eesti tipp-, noor- ja harrastussportlastega tegeleva Spordimeditsiini SA juht doktor Mihkel Mardna annab soovitusi: "Üldiselt kehtib praegusel viirushaiguste perioodil reegel, et nii mitu päeva kui olid haige, nii mitu päeva tee rahulikumalt trenni. Treeningkoormust võiks tõsta 10% kaupa, mitte rohkem.“

Arst rõhutab, et iga inimene on erinev ja interneti abil ei tasu endale diagnoose panna, pigem tuleks lasta tervist kontrollida arstil või pöörduda laborisse: "Näiteks kui põletikumarker CRP ja valgevereliblede tase on üldverepildis normist kõrgem, pole inimene läbipõetud haigusest veel täiesti taastunud ning on vara tugevat trenni teha. Kontrollides raua taset ferritiini analüüsiga saame teada, kas väsimuse põhjus on raua puuduses või hoopis teistes analüüsides nähtu.“

Paljusid innustab sporti tegema ja liikuma soov kaalu langetada. Kuigi peale haigust pole enamasti hea söögiisu, tuleks jälgida, et taas treeningute juurde naastes tarbitakse piisavalt vajalikke toitaineid. Liiga kiiresti alustatud sportimise ja väga suurte treeningmahtudega ei pruugi organism hästi kohaneda.

Doktor Mardna soovitab sportlastel kontrollida tervist vähemalt korra aastas, kui aga spordiga tegeletakse tõsisemalt, siis kaks korda aastas (hooaja eel ja järel). Nii saab uue hooaja alguses hinnata üldist tervislikku seisundit, vajaliku sisendi toitumiseks ja treeninguteks ning hooaja järel ülevaate, kuidas on füüsiline koormus organismile mõjunud. Aeg-ajalt kuuleme meedia vahendusel, kuidas igapäevaelus sportlikud, pealtnäha terved ja tugevad noored inimesed surevad südamehaiguse või mõne teise ootamatu terviserikke tagajärjel. Iga selline traagiline juhtum on väga individuaalne, aga mitmeid probleeme on võimalik ennetada, kui kontrollida ja jälgida teatud kindlaid südame-veresoonkonna näitajaid.

Seega – oluline ei ole jälgida oma tervist mitte ainult haiguse põdemise järel, vaid haiguseid on võimalik ka ennetada, kui kontrollida oma tervist regulaarselt. Seepärast on spordiarstid koos laboriarstidega pannud kokku Tervisesportlase paketi, mis võimaldab anda hinnangut, kas immuunsüsteem on piisavalt tugev, organismis pole varjatud viiruseid või põletikke, kas sportiv inimene taastub piisavalt ning kas toidust või toidulisanditest saadakse piisavalt süsivesikuid, valke, rauda ja D-vitamiini, mis toetab treeninguid. Selline kontroll on objektiivne ülevaade igale sportlasele ja treenijale ning aitab anda sisendit arstile, treenerile ja toitumisnõustajale.

Kokku on 12 vereanalüüsi, mis on esmased piisavalt põhjaliku ülevaate saamiseks ja vajadusel täiendavateks uuringuteks. Lisainfot Tervisesportlase paketi kohta, mille koostajateks on dr Mardna koos spordiarstide dr Muza Lepiku ja dr Virve Vasega ning mitmete laboriarstidega, leiab MINU.SYNLAB.EE portaalist.

