Lõuna on unustatud, õhtusöögini on aega, kuid sinu mõtted keerlevad vaid toidu ümber. Teatud puhkudel ongi kehal koostöös ajuga jätta mulje, et sa oled kõige näljasem inimene maailmas. Huff Post toob välja kuus kummalist põhjust, miks sind painab pidev näljatunne. * Sa ei maganud piisavalt. Kui sul jääb öösel unetundidest vajaka, oled järgmisel päeval näljasem. Eriti hull on asi seetõttu, et unepuudus suurendab isu süsivesikute järele ning seepärast on kroonilise unetuse käes vaevlevad inimesed enim ohustatud ka ülekaalulisusest.

* Menstruatsioon on algamas. Teadlased kinnitavad, et enne menstruatsiooni suureneb organismis hormooni nimega progesterooni tootmine. See hormoon suurendab isu ja rahulolematust oma kehaga.

* Sa ei söö hommikuti korralikult. Kui sööd hommikul valesid asju, keerab see segi kogu järgneva päeva rütmi. Teadlased on kindlaks teinud, et hommikul on hädavajalik süüa ühtviisi nii proteiini, kiudaineid kui rasvasid, sest need aitavad täiskõhutundel püsida. Hommikusöök peaks andma 300 – 400 kilokalorit. * Sa võtad ravimeid. Mõnede haiguste raviks mõeldud tabletid võivad isu tekitada. Pea nõu oma arstiga. * Sul on janu. Vedelikupuudus tekitab väsimust ning siis hakkab keha energiat otsima. Sa arvad, et sul on nälg, kuid tegelikult võib see olla janu. Toitumisspetsialistid soovitavad juua klaasi vett ja alles pärast mõne minuti ootamist saad selgeks, kas tegu on nälja või januga.