Ta teab, et inimesed kardavad sageli vaktsiiniga kaasnevaid kõrvaletoimeid. "Halb enesetunne ja süstekoha reaktsioon on normaalseks kõrvaltoimeks ning vaktsiini toime aluseks," rõhutab ta. Üliraskeid kõrvaltoimeid, mida enim kardetakse ehk allergiat, närvisüsteemihäireid, krampe ja surma esineb aga kogu maailmas nii vähe, et nende esinemiseks peavad Jolleri sõnul olema väga halvad kokkusattumused ning neid karta ei maksa.

Ma tegin süsti ja jäin ikka haigeks. "Ükski vaktsiin, vähemalt gripivaktsiin ei saa inimest haigeks teha," kinnitab Karmen Joller. Tema sõnul on vaktsineerimise mõte anda organismile relvad, mille organism saab õigel ajal haarata ja viiruste pihta tuld anda.

Vaktsineerimine teeb mind nõrgemaks ja teistele viirustele vastuvõtlikumaks. "Esimene asi, mida inimesed pärast vaktsineerimist tunnevad, on jõuetus ja väsimus," lausub Joller. Tema sõnul tekitavad seda vaktsiinist organismi erituvad ained, mis hakkavad organismile tugevamat immuunsüsteemi ehitama. "Kui vaktsineerimise järgselt on veidi paha olla ja teinekord ka käsi paistes, on see ainult hea, see tähendab, et vaktsiin toimib. Ja kui ei ole paha, ei tähenda see, et vaktsiin ei toimi," räägib ta. Kui organismis aktiveeruvad kõik vajalikud ained, on organism ergum viirustele reageerima. "Immuunsus on pärast vaktsineerimist isegi tugevam," soovitab Joller kõigil end gripi vastu vaktsineerida.

Vaktsineeritakse ainult paari-kolme gripitüve vastu, kuid on ka teisi tüvesid. "Kui inimene vaktsineerib end mitu aastat järjest, on lootus, et ta on enamiku gripitüvede vastu vaktsineeritud, päris suur," kinnitab perearst. Tõsi, on küll olemas võimalus, et inimest tabab mõni muu gripitüvi, kuid Maailma Terviseorganisatsiooni andmeil on viimaste aastate gripivaktsiinid siiski täppi läinud.

Joller rõhutas veel, et gripivaktsiiniga käib kaasas nii-öelda karjaimmuunsus. "Ehk kui suur kari on mingi haiguse suhtes immuunne, ei saa see ka ringelda," selgitab ta ja paneb südamele, et seetõttu peaksid end gripi vastu vaktsineerima ka riskirühmadesse kuuluvate inimeste pereliikmed ja nendega kokku puutuvad erialaspetsialistid.