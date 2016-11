Uinutid näivad olevat seotud sagenenud suitsiidide ja suitsiidimõtete esinemisega, kuigi kaasuva depressiooni ja sõltuvusainete tarvitamise mõju on veel ebaselge.

Toksikoloogilised uuringud enesetapu sooritanutel näitavad, et kuigi uinutid on sageli kasutusel, on need harilikult osa mitme ravimi kokteilist, sealhulgas näiteks rahustid ja alkohol, vahendab meditsiiniportaal Med24 ajakirjas American Journal of Psychiatry avaldatud kirjanduse ülevaadet.

Ilmnes, et mõnedes uuringutes on leitud uinutite tarvitajatel isegi kaks korda suurenenud risk suitsiidiks või suitsiidimõteteks. Paraku ei olnud ülevaatesse haaratud uuringutes adekvaatselt hinnatud komorbiidse depressiooni ja teiste psühhiaatriliste haiguste esinemist ega kaasuvate ravimite tarvitamist.