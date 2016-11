Jan Uuspõld – tervem tänu laulule

Näitleja Jan Uuspõld (42) näeb välja tervem ja parem kui kümne aasta eest. Teda on muutuste tegemisel toetanud laul, oskus hoida oma emotsioone tasakaalus ja üks eriline võlur.

Hoolimata sellest, et Jan peab detsembris oma 43. sünnipäeva, tunneb näitleja, et tema teismeliseiga lõppes alles aasta eest. “Kuuldavasti tuleb meestel ka teine teismeliseiga, aga olen veendunud, et mul see ei katkenudki. Usun, et enamikul meestest ongi teismeliseaeg pikk, lihtsalt mõistetes on eksitud,” naerab ta. “Täiskasvanud mehe moodi ma ei käitunud ja see on igatahes fakt.”

Möödunud aastatele tagasi vaadates näeb ta selgelt, et tegi teismelise tegusid. “Teismelised proovivad asju, suitsetavad ja joovad, vihkavad ennast ja kogu maailma. See on loomulik, selle peab läbi elama,” arvab ta ja kirjeldab ennast: “Olin nagu rebel (mässaja). Otsisin väljakutset, draamat, konflikti, skandaali. Ei teadnud täpselt, mis ma väärt olen, ja see pani oma koha eest võitlema. Loodan, et kuna mul oli pikk teismelisepõli, elan sellevõrra kauem.”