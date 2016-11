Viska nurka trenažöör, balletikingad ja muu treeningvarustus – 2017. aasta moodsaim trend on roomamine. Seejuures on tegu äärmiselt soodsa ja kättesaadava treeningviisiga kõigile – et selles tegevuses kasutatakse vaid keharaskust, ei ole tarvis ei mingeid spetsiaalseid treeningvahendeid ega –riideid. Fitnessiekspert Ashley Hunt rääkis väljaandele Independent, et roomamine on justkui uus ja huvitavam versioon seni populaarsest plankimisest. Ning et tegu on kõrge intensiivsusega intervalltreeninguga ning treeninguga, mida igaüks saab teha oma kodus, võibki ennustada sellele suurt menu.

Roomamine on spetsialistide sõnul kasulik päris mitmel moel. See aitab parandada nii üldist tugevust kui ka vastupidavust. See mõjutab inimese keha alates randmetest ja õlgedest ning lõpetades puusade, pahkluude ja varvasteni välja.

On leitud, et roomamine aitab stabiliseerida vererõhku ning on kasu ka seljale. Lisaks parandab roomamine tasakaalu ning aitab saavutada kontrolli kogu oma keha üle. Kuidas algaja saab uue treeningviisiga tutvust teha? Spetsialistid soovitavad alustada samm-sammult. Esmalt võiks vaadelda, kuidas beebid roomavad ning püüda ise samamoodi end liigutada. Seejärel võib teha harjutuse veidi raskemaks, panna maha küünarnukid või tõsta põlved veidi maast lahti. Üheks treeningkorraks piisab, kui alloleva juhise järgi roomata 30-45 minutit järjest, seejuures võiks iga punkti teha läbi mõned korrad. Spetsialistid soovitavad ka jälgida, millisel pinnasel roomate, et ei teeks randmetele ja põlvedele liiga. Roomamise juhend kodus treenijaile: 1. Viska põrandale käpuli. Pane käed maha põrandaga risti õlgade alla. Põlved hoia põrandal puusade laiuselt. 2. Suru käed ja jalad kindlalt maha, kuid põlved kergita 2-3 sentimeetri õrgusele põrandast. 3. Hoia selg põrandaga paralleelselt. Kujuta, et oled saaki luurav kass – liigu edasi mõlema käega end edasi lükates, igale käeliigutusele järgnegu vastasjala liigutus. 4. Tee eelmist harjutust tagurpidi nii, et enne liigub jalg ja siis käsi. See nõuab juba ka tasakaalutunnetust.