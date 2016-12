Simulaatorile on sisse programmeeritud ligi 100 erinevat juhtumit, mida võimalik läbi harjutada. Esmalt tuleb teha valik piirkonna osas – kas soovitakse tegeleda aju-, südame-, neeru- või jalaarteritega – ning seejärel kuvatakse konkreetse patsiendi info. Näiteks kuvab süsteem patsiendi vanuse, pikkuse ja kaalu, kaebused ning võimendavad riskitegurid patsiendi elustiilis. Kõiki neid faktoreid arvesse võttes tulebki arstil teha õiged valikud edasiseks tegutsemiseks.

„See on suurepärane võimalus nii praegustele kui ka tulevastele arstidele, et nad saaksid enne reaalsete protseduuride tegemist kümneid erinevaid probleeme tundma õppida, õigeid ravitehnikaid valida ning erineva keerukusega olukordi läbi mängida,“ tõi dr Sulev Margus välja simulaatori kasulikkust. „Kuna simulatsioon on niivõrd detailne ja tõelähedane, et reageerib igale sinu liigutusele ning need omakorda mõjutavad patsiendi seisundit, paneb see pingutama ja kaasa töötama samasuguse tõsidusega, nagu oleks tegemist reaalse protseduuriga,“ lisas dr Margus.

Südame- ja veresoonkonnahaigused on Eesti elanikkonna seas surmapõhjus number üks. Ateroskleroos ehk arterite lupjumine on üks peamisi riskitegureid ning tegemist ei ole tingimata lootusetu probleemiga. Arterite lupjumisest tingitud insult, infarkt või gangreen on kõik väga ohtlikud ning teisalt levinud tervisehäired, mida on õigeaegse raviga võimalik ära hoida.