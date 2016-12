Kiire elutempo ja tasakaalustamata toitumine põhjustavad üha sagedamini südame- ja veresoonkonnahaigusi. Uusimad uuringud on näidanud, et neid haigusi aitab vältida täisteratoodetega rikastatud toit.

Nestlé uurimiskeskuse ja Clevelandi kliinikumi teadlased on kindlaks teinud, et alla 50 aasta vanustel ülekaalulistel inimestel väheneb südame- ja veresoonkonnahaiguste risk tunduvalt, kui nende toiduratsioonis asendatakse rafineeritud teraviljatooted täisteratoodetega.



Nestlé uuringukeskuse ja Clevelandi kliiniku uuringus osales kaks rühma ülekaalulisi inimesi. Kahe kaheksanädalase perioodi jooksul toitusid nad ühtmoodi, kuid ühe grupi toiduratsiooni lisati täisteratooteid, teise rühma katsealused sõid lisaks rafineeritud ehk täielikult puhastatud teraviljatooteid. Uuringu käigus tehti kindlaks, et inimestel, kelle toit sisaldas täisteratooteid, vähenes arterite diastoolne vererõhk (madalaim rõhk südame lõõgastumise ajal) kolm korda, võrreldes inimestega, kes sõid ainult rafineeritud teraviljatooteid. Taoline vererõhu alanemine vähendab südame- ja veresoonkonnahaiguste riski 30% ja insuldist põhjustatud surmajuhtumeid 40% võrra.



Dieediarstide sõnul ei tohi täisteratooteid segi ajada jämedalt jahvatatud või jahvatamata teraviljatoodetega. Teraviljast jahvatatakse jahu, mis jäetakse seejärel sõelumata, nii et täisterajahus ei ole viljateradelt eemaldatud tera välist osa ehk kesta ning jahus on säilinud kestad (kliid) ja idud. Heaks täisteratoote näiteks on tatratang, mis on alati täisteratoode. Riis on seevastu enamasti töödeldud ja riisiteradelt on eemaldatud tera väliskiht. Seetõttu võib väita, et valge riisi sordid ei ole täisteratooted. Täisterariis on ainult kestaga ja pruun riis, mille väline osa on ainult osaliselt eemaldatud.



Arstid soovitavad lisada täisteratooted igapäevamenüüsse, et rikastada toitu organismile vajalike vitamiinide, mineraal- ja kiudainetega ning tagada täisväärtuslik toitumine. Dieediarstide sõnul on täisväärtuslik toit tähtis erinevate krooniliste haiguste, sealhulgas südame- ja veresoonkonnahaiguste ning suhkru- ja vähktõve ennetamiseks. Täisteratooted on peamine vesilahustuvate ja vesilahustumatute kiudainete allikas, lisaks annavad täisteratooted pikemaks ajaks täiskõhutunde, mis omakorda aitab reguleerida kehakaalu ja ülekaalulistel seda langetada.



Täisteratoodete mõju südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise uuring oli üks mahukamaid, millega tõestati täisteraviljatoodete kasulikkus tervisele.