Tänasel ülemaailmselt AIDS-i vastu võitlemise päeval jõudis Eesti apteekidesse ning veebipoodi tervisetestid.ee müügile kodus tehtav HIV kiirtest, mida soovitab ka Maailma Terviseorganisatsioon.

Koduse HIV kiirtesti eesmärk on pakkuda inimestele privaatset ja anonüümset testimisvõimalust, mis annab 99,7% täpse tulemuse 15 minutiga. Eesti on neljas riik Euroopa Liidus lisaks Prantsusmaale, Inglismaale ja Belgiale, kus müüakse kodust HIV testi.

„HI-viirusesse võib nakatuda igaüks, seda enam, et Eesti on HIV levikult Euroopas esikohal ja uutest nakatunutest pooled on n-ö täiesti tavalised inimesed. See tähendab, et väga paljud inimesed ei ole teadlikud enda või oma seksuaalpartneri HIV-staatusest,“ ütles HIV-testide ametliku maaletooja Selfdiagnostics OÜ arendusdirektor Harri Peiker. „Samas ei tasu pead liiva alla peita ning hirmu tunda – HIV pole surmahaigus, vastupidi, mida varem on haigus teada, seda parem viiruse kandjale – HIV infektsiooni ravi eesmärk on haiguse progressiooni pidurdamine.“