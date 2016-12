Kui eelmisel aastal avastati Eestis 270 HIV esmajuhtu, siis sellel aastal ennustatakse aasta lõpuks 220-230 uut juhu täitumist, ütles Tervise Arengu Instituudi spetsialist Aljona Kurbatova ülemaailmse AIDS-i vastu võitlemise päevale pühendatud pressikonverentsil.

Langustrendi üle aga liigselt rõõmustada ei saa, sest Euroopa Liidus on Eestis siiani kõige rohkem HIV esmajuhtumeid ühe elaniku kohta aastas.

“HIV on olnud Eestis üks olulisemaid teemasid tervise valdkonnas,” rääkis Tervise Arengu instituudi nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja Aljona Kurbatova. “Jah, teistes riikides väljaspool Euroopa Liitu on ka teatud arenguid toimunud, näiteks Venemaal ja Ukrainas, kus on ka olukord halvenemas. Aga kui me võrdleme ennast nende riikidega, kellega me tahame ennast tavaliselt võrrelda, siis ei ole asjad hästi. Numbrid peidavad rohkem, kui nad näitavad. Reaalselt HIV-iga nakatunud võib olla kolmandik rohkem, kui me täna teame, ehk kuni 12000 inimest.”

„Eesti jaoks on suur väljakutse, et testimine oleks mugav ja hästi lihtsasti kättesaadav. Siiani on väga hästi toimunud eriarsti baasil, aga testimine peab olema kättesaadavam,” märkis Aljona Kurbatova. “Probleem on ka selles, et inimesed ei Osa sihtgruppe on väga hästi teadlikud oma staatusest ja ohtudest, aga neid ei huvita see teadmine lihtsalt. Üks sihtgrupp – näiteks narkootikume süstivad inimesed, on väga hästi uuritud tegelikult ja nad on oma ohuolukorrast teadlikud. Suuremas ohus on need, kes ei oska karta. 30-40aastased tavalised inimesed näiteks.

“Meil ei ole ühiskonnas HIVi üldepideemiat, kuid me oleme jõudmas selle piiri peale,” lisas Aljona Kurbatova. “Kuigi tõenäosus seksuaalsel teel haigust saada on madalam kui süstides, on risk olemas. Nii kummaline kui see ka ei ole, on HIV-ravi täna üks paremaid HIV-ennetusmeetmeid. Kui inimene saab ravi, siis tema nakkusohtlikkus on praktiliselt olematu. Ravi on väga oluline. Ravimid on olemas, kuid esimene testimine on suur küsimärk. HIV kui surmahaigus oli 20 aastat tagasi, täna on see krooniline haigus.”