"Eesti riigi jaoks on oluline saada HIV-i suhtest testima praegused 30-40aastased inimesed," lausus naistearst Mairi Kaha tänasel AIDS-i vastu võitlemise päeva pressikonverentsil. Tema sõnul testivad naistearstid patsiente HIV suhtes peaaegu sama palju kui infektsionistid.

„Naistearstide juhendites on sees tegelikult, et alati tuleb testida patsiente ka HIV vastu,“ ütles AIDSI vastu võitlemise päeva pressikonverentsil Eesti Seksuaaltervise liidu juhatuse liige ja Seksuaaltervise Kliiniku juhataja naistearst Mairi Kaha. „Näiteks testime me kõiki rasedaid kohe esimesel trimestril raseduse ajal. Ei ole minul vastuvõtul tekkinud olukorda, et keegi ei soovi HIV testi teha!“

„Naistearstid teevad patsientidele HIV teste päris palju. Testima peavad naistearstid ka näiteks patsiente, kes tulevad meie juurde seksuaalvägivalla ohvritena, samuti testitakse HIV suhtes haiglates neid, kes tulevad kirurgilisele protseduurile,“ rääkis Mairi Kaha. „Kuna minu põhitöö on noortega, alla 24aastaste inimestega, siis minu jaoks on oluline, et HIV esmajuhtude diagnoosimine alla 20aastastel on langenud alla 20%. See tähendab, et noorte teadlikkuse tõstmisega oleme ära teinud päris tubli tööd. Riigil on suur ülesanne, kuidas jõuda 30-40aastaste inimesteni, et kuidas nad saada testima, et kindlaks teha nende HIV staatus, kuna viirus levib viimasel ajal rohkem just üle 30aastaste heteroseksuaalsete inimeste seas.“

Tema sõnul on oluline, et inimestel oleks võimalikult palju testimisvõimalusi – et kõik leiaksid endale sobiva viisi. Tänasest lisandus Eestis selleks veel üks võimalus, sest Eesti apteekidesse ning veebipoodi tervisetestid.ee jõuab müügile kodus tehtav HIV kiirtest.