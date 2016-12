“Kas oled tähele pannud, et enamik meie põhjamaa taimi on soojendavad ja rahustavad?" küsib taimetark Irje Karjus ja annab omalt poolt kasulikke retsepte, millest on talviste tõbedega võitlemisel tõhusalt abi.

Äsja oma väega taimedest kokku segatud Metsamoori eliksiiriga välja tulnud taimetark Irje Karjus ehk Metsamoor õpetab külmade ilmade ja jaheda olemise vastu abi otsima soojendavatest taimedest. "Loodus on sättinud nii, et meil on sealt võtta seda, mida kõige enam vajame,” kinnitab Metsamoor ja toob välja neli taime, millelt on hea talvel abi otsida.

Kask (Betula)