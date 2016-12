Eesti Tervise Fond ja meditsiiniuudiste portaal www.arst.ee ootavad patsientide arvamusi selle kohta, milline arst võiks pälvida tiitli Eesti Aasta Arst 2016.

„Eesti arstid teevad suurepärast tööd, kuid üldsuse tähelepanu saavad ikka need juhtumid, kui arst on millegi vastu eksinud ja patsient rahulolematu,“ sõnas perearst Eero Merilind. „Arstide töö on väga stressirohke ning oma tööd südamega tegev arst oma stressi kunagi välja ei näita – alati on esikohal patsiendi heaolu. Nii nagu tänatakse juuksurit ilusa soengu eest võiks tänada ka arsti tema hea töö eest – juba paar tänusõna muudavad arsti päeva helgemaks.“

„Tänavu valitakse aasta arsti 15. korda ning aasta-aastalt laieneb nende arstide ring, keda patsiendid soovivad näha aasta arstina. Patsiendid ei ole kandidaate esitades kitsid jagama kiidusõnu – just selliseid kogemusi võiks kajastada rohkem ka avalikus ruumis,“ lisas Eero Merilind.