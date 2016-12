Ülemaailmsel AIDSi päeval alustas HI-viiruse ravile keskenduv Linda Kliinik koostööd patsientide nõuandva grupiga. Eesti HIV-epideemia keskpunktis asuva Narva HIV-kliiniku jaoks on grupi loomine oluline verstapost. Patsientide Nõuandev Grupp võimaldab ravivajajatel kaasa rääkida hoolduse kvaliteedi osas, annab kliiniku juhatusele tagasisidet ja nõu, jagab oma saatusekaaslastele infot Linda Kliiniku teenuste kohta Ida-Virumaal ning pakub neile HIV-ga seotud tuge. Linda Kliinik esindab Eestis ainukese HI-viiruse raviasutusena kasutajate juhitud hooldusmeetodit. Kasutajate poolt suunatud hooldusmeetodi eesmärk on parendada meditsiinilisi ja psühholoogilisi teenuseid vajavate inimeste tervisenäitajaid. Meetod tagab, et kliiniku teenused on ravivajajate suunatud ning aitavad liita meditsiiniasutusega uusi HIV-ga elavaid inimesi.

„Mul on väga hea meel, et Linda Kliinik kaasab aktiivselt ja sisukalt patsiente kliiniku töösse,“ ütleb Anna Zakowich, Linda Kliiniku haldusnõukogu eesistuja. „Seda tehes rakendame töösse oma visiooni patsientide täielikust kaasamisest ning pakume neile vajalikku ravi ja hooldust. Olen veendunud, et selle lähenemise juurutamine kasvatab Linda Kliiniku teenuste kvaliteeti, patsientide motivatsiooni ja teenuste efektiivsust.“

Narva linna peaarsti sõnul on seal riigi suurim HIV-epideemia, sest nakatunud on 5% elanikkonnast. 60 000 elanikust on hinnanguliselt 2 400 viirusekandjad ja neist ligikaudu 740 inimest saab vajalikku ravi. Sotsiaalse ebavõrdsuse väljundiks oleva HIV epideemiaga käivad kaasas uimastite kasutamine, kõrge töötusemäär ja ebastabiilne sotsiaalmajanduslik olukord. Need tegurid mõjutavad inimeste suutlikkust otsida hooldust, alustada HIV ravi ja püsida hooldusprogrammis. Alexandra Gruzdeva, Patsientide Nõuandva Grupi esindaja, ütleb: „Ma tahan anda meie patsientidele volitused. Patsiendina ma tean, kui tähtis on olla oma raviskeemi eest vastutav.“ „Tänaseks teenindab kliinik 224 klienti. Neist 195 (86%) saavad viirusevastast teraapiat. Meie töö tugineb Testi ja Ravi meetodile. Tegutseme aktiivselt väljapool kliinikut, pakume testimisvõimalust ning toome ravivajajad hooldusprogrammi,“ ütleb Igor Pshenov, Linda Kliiniku juhataja. „Meil on piirkonnas palju tööd vaja ära teha. Kaasates patsiente aktiivselt nende raviskeemi saame me veelgi enam toetada HIV hooldust vajavaid inimesi.“