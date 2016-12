Detsembris saab iga Statoili klient teha annetuse “Kingitud Elu” vähiravifondile, et aidata jõuludeks kokku koguda 10 000 eurot. Kogutud vahenditega rahastab fond vähemalt kahe vähki haigestunud inimese ravi.



Statoili teenindusjaamu opereeriva Circle K Eesti AS-i turundusdirektori Diana Veigeli sõnul saab iga Statoili klient, kes annetab detsembrikuu jooksul vähiravifondile “Kingitud Elu” vähemalt 50 senti, tänutäheks väikese šokolaadi tänusõnadega “Aitäh, et kinkisid elu”.



“Loodame klientide abiga koguda jõuludeks kokku 10 000 eurot, mis suunatakse vähiga võitlevate inimeste raviks. Kutsun kõiki meie kliente üles ilusal advendiajal head tegema,” ütles Diana Veigel.



“Statoili klientide poolt kogutud summa eest saame vähemalt kahele inimesele kinkida lootuse, veel ühe õlekõrre, võimaluse elada või koguni terveneda. Seetõttu oleme ette tänulikud kõikidele Statoili annetajatele,” ütles SA Hille Tänavsuu Vähiravifondi „Kingitud Elu“ juhataja Toivo Tänavsuu.



Vähiravifond “Kingitud elu” on sel aastal toetanud pea pooltsadat inimest ning panustanud vähiravisse rohkem kui 700 000 eurot. “Oleme olnud väga lähedal oma eesmärgile võimaldada viimane õlekõrs ja lootus kõikidele Eesti vähihaigetele. Paraku oleme sel aastal paaril korral pidanud tõdema, et abivajadus on suurem kui meie võimalused. Statoili klientide ja teiste annetajate abiga kindlustame mitme inimese eduka ravi jätkumise. Neil saavad olema rahulikud jõulud,” lisas Tänavsuu.



Viimati rahastas “Kingitud Elu” kahe inimese ravi. 57-aastane ema ja vanaema saab fondi toel melanoomiga võitlemiseks ravimi Keytruda, mis on varem andnud mitmele patsiendile väga häid tulemusi. 60-aastane tallinlanna aga jätkab soolevähiravi. Laual on veel abitaotlus 66-aastaselt eesnäärmevähiga mehelt, kellel on haiguse metastaasid levinud kõikidesse luudesse.



"Kingitud elu" saab iga kuu 4-6 abitaotlust. Keskmine toetussumma patsiendi kohta on ligi 5000 eurot kuus.