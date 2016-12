Energiajoogid sisaldavad reeglina ergutavaid toimeaineid, millest levinuim on kofeiin. Seejuures on kofeiini sisaldus energiajookides kordades suurem kui teistes jookides. Seejuures on ergutava toimega lisaks kofeiinile ka teised koostisosad, näiteks tauriin. Lisaks sellele võib energiajoogis olla ka glükoronolaktooni, kreatiini, hõlmikpuu- (ehk ginkgo-), ženšenni- ja piimohakaekstrakti. Samuti on paljudesse energiajookidesse lisatud B-grupi vitamiine.

2. 15 – 45 minutit. Sõltuvalt sellest, kui kiiresti sa jood, annab endast märku kofeiini tarbimise ergutav mõju – sa tunned, et suudad keskenduda ja tööd teha.

3. 30 - 50 minutit. Kofeiin on täielikult imendunud, maks hakkab energiajooki töötlema.

4. 1 tund. Tekib suhkrukaif ehk esmalt hüppab su veresuhkrutase kõrgeks ja seejärel langeb kiiresti madalale, tekitades väsimust.

5. 5 – 6 tundi. Keha tegeleb kofeiini töötlemisega.

6. 12 tundi. Enamikul inimestest on keha suutnud kofeiini vereringest eemaldada.

7. 12 – 24 tundi. Tekivad võõrutusnähud ja tekib vastupandamatu tung uue kofeiinilaksu järele. Sellel ajal võib inimesel valutada pea, ta võib koged kõhukinnisust ja tunda, et ärritub kiiresti kõige peale.

8. 12 päeva. Kui sa pole vahepeal kõrge kofeiinisisaldusega jooke tarbinud, hakkab keha eelmisest laksust vabanema ning harjuma ise toime tulema.

Lisaks mõjutab energiajook ka paljusid teisi süsteeme meie kehas, näiteks on kinnitanud paljud uurimused nende hävitavat mõju hammastele.

Kõige selle valguses – kas me peaksime energiajooke tarbima?

Paljud vajavad kofeiini, sest nad tunnevad, et just see hoiab neid tegusana. Päevane soovitatav maksimaalne kofeiiniannus on 400 mg. Energiajoogid on selle saamiseks aga halvim viis, sest need ergutite ja suhkru koosmõju kurnab keha liigselt, tekkida võivad ka toitumis- ja unehäired.