Kui oled kellessegi armunud, suudle teda julgelt vaatamata nohule – teadlased kinnitavad, et nohu tekitavad pisikud suudeldes kaaslasele külge ei hakka.

Ameerika nohu-uurija Elliot Dick viis nimelt läbi katse külmetunud ja tervete tudengitega. Kuueteistkümnest suudelnud noorest nakatus nohusse vaid üks ehk ilmnes, et sel viisil saavutavad viirusetekitajad oma eesmärgi hämmastavalt harva, vahendab Brigitte.

Teadlased oletavad, et suudeldes edasi antud pisikud satuvad koos süljega nende jaoks surmavasse mao happekeskkonda. Armunud inimeste immuunsüsteem on aga tugevam ning nii on nad ka viiruste vastu võitlemisel edukamad.