Sibul on köögivili, mis on tulvil inimese organismile tarvilikke vitamiine, mineraale ja antioksüdante. Seetõttu on tegu äärmiselt tervisliku viljaga, mis lisaks külmetushaiguste ennetamisele aitab võidelda veel viie üsna üllatavana tunduva tervisehädaga.

· Põletikud. Organismis levivatel põletikel on palju erinevaid põhjuseid alates saastunud toidust ja keskkonnast ja lõpetades ebatervisliku toiduga, kirjutab Healthy Life Tricks. Sibulas sisalduvad fütokemikaalid aitavad võidelda aga kõigi nende põletikega, eriti efektiivne on see artriidi, astma ja teiste hingamisteede haiguste korral.

· Palavik. Seejuures ei pea sa sibulat sööma – ka soki sisse pandud poolik sibul aitab palavikku langetada.