2 fotot

VÕTAB MÄRKE KUULDA: «Ma arvan, et tervis ütles üles, sest mu tass sai täis. Arvan, et see sai täis linnaelu,» ütleb kadunud inimesi otsiv Aare Rüütel, kes läks pärast kokkukukkumist septembris otse haiglast endale Saaremaale uut elupaika otsima. (Tiina Kõrtsini)