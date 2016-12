Täna algab vastuvõtt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, kus esmakordselt saab tulla õppima õdede tsükliõppesse.



„Tsükliõpe võimaldab tudengil olla paindlik õpingute ja igapäevaelu ühildamisel,“ nentis Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe ja ämmaemanda õppekavade juht Saima Hinno ja viitas, et tsükliõppes toimub õppetöö ühenädalaste tsüklitena kahel korral kuus. „Kuna tegemist on väga tihedate õppetöö nädalatega, siis on äärmiselt oluline tudengi motivatsioon ja aja juhtimise oskus.“



Selline õppetöökorraldus on sobilik ka töötavatele inimestele, kuid eeldab head koostööd tööandjaga tööaja planeerimisel.



Samuti avab kõrgkool hooldustöötajate õppe Viljandi haigla juures. Varasemaltki on kõrgkool koolitanud hooldustöötajaid väljaspool Tartut: Võrus, Viljandis ja Põlvas.



Dokumentide vastuvõtt toimub 9. jaanuarini elektroonilise sisseastumiskeskkonna SAIS (www.sais.ee) kaudu. Täpsem informatsioon: www.nooruse.ee/vastuvott.