Amarüllis, Ratsuritäht (Hippeastrum spp.): Ilus erksa värviga õite ja tähekujuliste lehtedega taim on toodud troopilisest Ameerikast ja Aafrikast. Kõik taime osad on mürgised. Mürgistuse algusele viitav sümptom võib olla kõhuvalu.

Jõulupuu (Cedar): Selle taime osad põhjustavad kõhuvalu ja sügelevat löövet.

Iileks (Ilex spp.): Erepunased marjad on väga külgetõmbavad laste jaoks. Kuni kahe marja söömine ei ole ohtlik. Suurem kogus aga võib kutsuda esile oksendamist, kõhuvalu, kõhulahtisust (võib verega), teadvusehäiret.

Puuvõõrik (Phoradendron spp.): Kõik taime osad sisaldavad toksilisi aineid. Mürgistusele viitavad oksendamine, kõhulahtisus ja kõhuvalu. Kuni kahe marja või lehe söömine ei põhjusta rasket mürgistust. Kui otsustate oma koju puuvõõriku tuua, pange taime ümber võrk või kilekott. Nii ei saa teie koduloomad ega lapsed suhu panna maha kukkunud marju ega lehti.

Koralltomat (Solanum pseudocapsicum): Taime kõik osad on mürgised ning kutsuvad esile oksendamist, naha punetust, ärevust ja hallutsinatsioone. Taime marjad on oranži ja tumepunast värvi. Mõnedel juhtudel võivad esile kutsuvad krampe.

Jõulutäht (Euphorbia spp.): Suures koguses alla neelamine kutsub esile mõõduka kõhuvalu. Taime mahl põhjustab nahalööve, mahl tuleb maha pesta vee ja seebiga.

Vähem ohtlikud või ohutud taimed:

Tuliastel (Pyracantha spp.): Tänu oma lumetaolistele lehtedele on see taim praktiliselt iga piduliku laua keskseks kaunistuseks. Tuliastel on imeilusate õite ja valgete marjadega taim. Suures koguses marjade tarvitamine võib põhjustada kõhuvalu. Paljude ekspertide seisukoha järgi on see taim ohutu.

Jõulukuusk (Pine, Spruce ja Fir): Okkad võivad põhjustada lämbumist, kuid okkad ise toksilised ei ole.

Kee-palvehernes (Abrus precatorius): Taime ilusaid tumepunaseid mustade servadega lehti kasutatakse ehete valmistamisel. Indias ja Aafrikas põhjustab see taim nii inimeste kui ka loomade mürgistusi. Kui oad neelatakse alla tervetena, siis ei ohusta nad tervist. Kui aga ube näritakse enne alla neelamist, võivad need põhjustada oksendamist, kõhuvalu ja verega kõhulahtisust.

Jõulukaktus: Jõulude traditsiooniline taim. Selle lehed on siledad, ere rohelised, servadest sakilised. Jõulukaktusel on roosakaspunased kuni lillakad õied. Taim ei ole toksiline.