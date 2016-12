Kui sa oled üksteise järel ära joonud kolm espressot ning pärast seda hakkavad su käed värisema ja higi voolama, on kindel, et oled saanud kofeiini üledoosi.

Kuigi hea uudis on see, et kerge kofeiini üledoos ei ole kunagi ohtlik, valmistab rinnus pekslev süda ebameeldivat tunnet, kirjutab Men´s Health.

Üldiselt peaksid need nähud mööduma nelja kuni kuue tunniga, sest nii kaua kulub kehal kofeiini töötlemiseks. See aeg võib olla erinev olenevalt inimese ainevahetusest, kehakaalust ja geneetikast ning kofeiinitaluvusestki. Ise seda protsessi kiirendada kuidagi ei saa.

Sestap ei maksa minna nimetatud südamepekslemise peale närvi, selle asemel võiks hingata sügavalt sisse ja meenutada endale, et see on ajutine.

Siiski tasub meeles pidada, et kui põete mõnd südamehaigust või teil on kõrge vererõhk, võib kofeiini üledoos olla ka eluohtlik. See võib kaasa tuua rütmihäired, infarkti, insuldi ja ootamatult kõrge vererõhu. Sel juhul peaks siiski abi otsima traumapunktist.