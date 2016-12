Toit on sageli midagi enamat, kui lihtsalt eluks vajalik küte – see võib mõjutada nii tuju, maailmavaadet kui ka enesekindlust. Ning kui inimene on stressis, kipub ta üle sööma. Sattudes nii justkui surnud ringi, sest ülesöömine tekitab omakorda stressi.

Huffingtonpost reastas stressisööjaile kümme toitu, mille söömine muudab elu positiivsemaks ja kaotab stressi.

* Tume šokolaad aitab vabastada dopamiini ehk ajuhormooni, mis on tihedalt seotud naudinguga.