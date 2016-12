Tallinna Reumaühenduse liikmete hulgas läbi viidud uuringud on tõestanud, et ühingu tegevuses aktiivselt kaasalööjad on hästi toimetulevad ja elurõõmsad inimesed, kellel ei esine depressiivsust ning psühhosomaatilisi haigusi, samuti ei kurdeta oma haigusest tingitud krooniliste valude üle.

Need progresseeruvad ja töövõimetust tekitavad haigused avastatakse tihti just pikemaajalise ebamäärase valu tõttu. Raviga viivitamine süvendab aga luu-ja liigesehaigust ning sellega kaasuvat depressiooni.

Mitmete Tallinna Reumaühenduse teadlike haigete kogemuslood räägivad sellest, et nad pole pikaajaliste krooniliste haigetena juba aastaid valu tundnud. On see võimalik?

Võimalused oma haigusega paremini toime tulla, omavahel kogemusi jagada, loengutel uusi teadmisi omandada, liikumistreeningutel käia, on Tallinna ja Harjumaa inimestel juba üle 20 aasta olemas. Nimelt pakub 8.detsembril oma veerandsajandat sünnipäeva tähistav Tallinna Reumaühendus igakuiseid haiguspõhiseid ja toimetulekut toetavaid koolitusi luu-ja liigesehaigetele Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses Endla tn 59. Mitmed Tallinna Reumaühenduse loojad – M.L.Hääl, E.Känd, A.Põldmäe jt. on ühinguga tänaseni aktiivselt seotud.

Suur huvi haigus-ja toimetuleku koolituste vastu näitab, et patsiendiühendusse koondunud inimesed peavad oluliseks oma tervist ning tunnevad rõõmu kooskäimisest. Ka liikmete hulgas läbiviidud sotsioloogilised uuringud on tõestanud, et ühingu tegevuses aktiivselt kaasalööjad on hästi toimetulevad ja elurõõmsad inimesed, kellel ei esine depressiivsust ning psühhosomaatilisi haigusi, samuti ei kurdeta oma haigusest tingitud krooniliste valude üle.

Patsiendiühenduse eestvedajad Külly Halenius ja Maire-Liis Hääl kinnitavad, et haigete elurõõmu põhjused peituvad nende haigusteadlikkuses ning igapäevastes liikumisharjumustes.

Viimastel aastate tähelepanek ütleb, et Tallinna-ja Harjumaa luu-ja liigesehaiged jõuavad kaebusega üha varem oma perearsti või reumatoloogi vastuvõtule, mistõttu neid haigusi diagnoositakse varajases staadiumis ning haigeid ravitakse kaasaegseid ravimeid ja raviplaane järgides.