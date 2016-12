Alkoholi tarvitamine tõstab riski haigestuda melanoomi, kinnitavad Ameerika teadlased.

Suurim risk seejuures on valge veini tarvitamine, vahendab NewsMax Health Ameerikas asuva Browni Ülikooli teadlaste uuringut

Enam kui 210 000 mehe ja naise andmeid 18 aasta pikkusest perioodist kasutanud teadlased leidsid, et melanoomi riski suurenes alkoholi tarvitajatel 14%, iga klaas valget veini tõstis seda riski 13%.

Valge veini soodustatud melanoom tekib keha neile osadele, mis enamasti on päikese eest kaitstud.

Miks valge vein melanoomiriski suurendab, teadlased öelda ei oska. Pakutakse, et kurja juureks võivad olla atseetaldehüüdid. Need on olemas ka punases veinis, kuid seal on lisaks ka piisavalt antioksüdante, mis suudavad halbade ainete mõju vähendada.