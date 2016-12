"Ohatis ehk huuleherpes on väga levinud nakkushaigus, mida põhjustab Herpes simplex’i viirusetüüp 1 (HSV1) ning mis avaldub põletikuliste villikestena huule peal või selle ümber," räägib Pärnu Papiniidu BENU apteeker Margot Lehari. Tema sõnul on huuleherpes väga tavaline nähtus – arvatakse, et ligi 80% elanikkonnast on seda põhjustava viirusega nakatunud. "Paraku pole enamik aga sellest teadlikud, kuna huuleohatisena avaldub see vaid 20% inimestest," märgib ta.

Ohatise ilmnemist soodustab Lehari sõnul UV-kiirgus. Ehk need, kes käivad talveperioodil soojamaareisil ja seal huuli korralikult ei kaitse, naasevad suure tõenäosusega huuleherpesega. Eriti kehtib see nende kohta, kel viirus organismis. Sama juhtub esimeste külmade ilmadega.

"Seetõttu on vajalik hea huulepalsam – UV-kaitsega suvel ja ilma selleta talvel," räägib apteeker. Levinud on ka vaseliini kasutamine, kuid see sobib ainult ekstreemseteks oludeks ja lühiajaliseks kaitseks, sest ei lase nahast niiskust välja ning igapäevasel kasutamisel hoopis kuivatab huuli.

Esimesed ohumärgid, mis Lehari sõnul herpese tulekust märku annavad on huule piirkonnas esinev kipitus, punetus ja valulikkus. "Ohatis on esialgu näha vaid väikese punetava laigukesena huulel, ajapikku hakkab see aga üha tugevamini punetama ja sügelema, muutudes lõpuks turses ja põletikulisteks villideks," kirjeldab apteeker.

Ta paneb südamele, et mitte mingil juhul ei tohi ville pigistada või katki kratsida, kuna villides olev vedelik sisaldab endas herpesviiruse osakesi, mis kokkupuutel nahaga tekitab omakorda valulikke villikesi.

Üldjuhul on nii, et ohatise väljalöömise aeg on kuni 4 päeva. Õige ravi korral paraneb ohatis kuni viie ööpäeva jooksul, kattudes kaitsva koorikuga, mis ise lõpuks ära kukub. "Heade kreemide õigeaegsel kasutamisel, manustades seda kohe kuumale või valutavale huuleosale, võib see kõik mööduda vähemalt poole kiiremini," rõhutab Lehari.

Ta kinnitab, et apteekides müügilolevad käsimüügiravimid on ohatise vastu võitlemisel väga tõhusad. Need aitavad leevendada ka valu. Küll aga rõhutab apteeker, et kui herpes pole pärast kümmet päeva käsimüügiravimi kasutamist taandunud, tuleb kindlasti pöörduda arsti poole, kes oskab probleemile soovitada tõhusamaid vahendeid.

Kui ohatis lööb välja aga kuskil asustusest eemal, soovitab Lehari sellele panna hambapastat, taruvaiku või teepuuõli.

Tugevda immuunsüsteemi!

Samas tuletab ta meelde, et herpesviirust saab ennetada immuunsüsteemi tugevdamisega, mis algab tervislikest eluviisidest. "Selle alustalaks on ikka ja alati mitmekülgne toitumine," märgib ta.

Lehari soovitab oma menüüsse menüüsse lisada immuunsüsteemi tugevdavaid vitamiine sisaldavaid toitaineid nagu tsink ja D-, C- ja E-vitamiinid, neid leiab apteegist ka erinevate toidulisandite näol. "Lisaks talvisel perioodil kasulikele küüslaugule, ingverile ja meele, tarbi ohtralt värskeid puu- ja köögivilju, kvaliteetset kala ja liha ning mõõdukas koguses pähkleid," õpetab ta.

Toitumisega võrdselt tuleb tähelepanu pöörata ka keha ja vaimu üldisele heaolule, mille tagab regulaarne liigutamine ning stabiilne uni. "Üle ei tasu pingutada liigse alkoholi tarbimise ega suitsetamisega," paneb ta südamele.

Kuidas ohatist vältida?

* Parimaks ennetusmeetodiks on immuunsüsteemi tugevdamine, kuna viirusesse nakatumine sõltub organismi vastupanuvõimest. Eriti tähelepanelik tuleb olla just enne sügistalvist perioodi, mil organism on tavapärasest nõrgem.

* Ohatise tekkimiseks hoidu otsesest kontaktist viirust kandva inimesega, näiteks tema suudlemisest. Ära jaga temaga ka oma huulepalsamit ega kasuta kaupluses olemasolevaid huulepulgatestreid. Kui pereliikmel on parasjagu tekkinud ohatis, tasub sel ajal kasutada ka erinevaid käterätikuid, et viirus mingilgi määral edasi ei leviks.