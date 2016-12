Iga inimene, kes on kordki elus kannatanud migreenihoo käes, teab, kui kurnav see tõbi on. Selmet haarata valuvaigistite järele võib selle tõve peletamiseks kasutada ka alternatiivmeditsiinist tuntud tõhusat nippi.

Portaal Healthy Life Land toob välja nipi, mis peaks migreeni peletama kolme minutiga. Vaja on vaid kaks teelusikatäit himaalaja soola, kahe sidruni mahla ning veidi sidrunikoort.

Himaalaja sool on oluline seepärast, et see on kõrge kvaliteediga, sisaldades ohtralt inimesele vajalikke mineraalaineid.