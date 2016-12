Arst rahustab patsienti:

"Te räägite, et teie majast mööduvad veoautod ja et veoautojuhid vaatavad teie aknast sisse. Kuid see ei tähenda veel kaugeltki seda, et teie psüühikaga kõik korras ei ole."

"Kas tõesti?" rõõmustab patsient.

"Muidugi," kordab arst.

"Kuid ma unustasin öelda, doktor, et ma elan üheksandal korrusel..."