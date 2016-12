Kui kuklikotil seisab suurelt, et need on täisterakuklid, kuid tatrakotil sõna „täistera“ pole, siis kumb on kehale kasulikum?

„Tatart nimetataks teraviljade kuningannaks, sest temas on rohkem mineraalaineid ja toitaineid kui üheski teises teraviljas. Tegelikult tatar polegi teravili, ta kuulub ühte perekonda rabarberiga ning tema vilja nimetatakse pähkliks.

Kui need kuklid on küpsetatud kusagil Euroopas suurtootmises valmistatud jahust, siis mina eelistaksin pigem tatart. Aga kui tegu on mahetootmisest pärit väiketaluniku jahvatatud jahuga, siis on ka kuklid hea valik,“ arvab MTÜ Roheliselt värske elu eestvedaja Merle Einola.