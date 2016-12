1. Niisuta, niisuta, niisuta! Vali oma nahatüübile sobilik kreem ning kasuta seda korralikult. Jälgi, et kreemitad keha niisutava kreemiga kohe pärast dušši alt tulekut, mil nahk pole veel täielikult ära kuivanud.

Et nahk oleks ka talveperioodil ilus ja pehme, soovitab Huffington Post järgida neid reegleid:

3. Võta vaseliin appi. See niisutab nii kuivi kandu, küünarnukki kui pehmendab ka pragunenud huuli.

4. Kanna kätekreemi kõikjal kaasas. Et käed püsiksid niisked, on oluline käsi päeva jooksul mitu korda kreemitada. Samuti jälgi, et hügieeniline huulepulk oleks kogu aeg käepärast.

5. Väldi kuuma vett. See kuivatab nahka veelgi.