Hiljaaegu läbi viidud mahuka uuringu järgi põhjustab üheksal juhul kümnest insuldi terviserike, mida oleks saanud ennetada.

27 000 inimese andmete põhjal avaldatud uuring toob välja kümme haigust, mis on sagedasemad insuldi põhjustajad, kirjutab The Lancet. Mõned neist haigustest on omavahel ka seotud.

Need tõved on: