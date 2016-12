Teadlased väidavad, et sünnitustel regulaarne keisrilõike kasutamine on avaldanud inimese evolutsioonile mõju, kuna meditsiinilise sekkumise abil antakse edasi geenid, mis soodustavad naistel kitsa vaagna arenemist. Austrias teostatud uurimuse põhjal vajavad naised järjest enam keisrilõike abi, et lapsi sünnitada, kuna nende vaagnaluud ei ole piisavalt laiad.1960. aastatel esines juhtumeid, kus laps ei mahtunud sünnituskanalist läbi, keskmiselt 30 sünnitusel 1000 kohta. Praegusel ajal sünnib nii hinnanguliselt 36 last 1000 kohta. Enne meditsiini arengut ei oleks need geenid edasi kandunud, kuna nii ema kui ka laps oleksid mõlemad sünnituse käigus surnud, vahendab BBC. Austria teadlased väidavad, et suure tõenäosusega see tendents ka jätkub, kuid mitte nii tormiliselt, et see loomuliku sünnituse täiesti enda varju jätaks. Dr Philipp Mitteröcker Viini ülikooli teoreetilise bioloogia osakonnast selgitab, et põhjus, miks see tendents tõusnud on, seisneb evolutsioonilises aspektis: 100 aastat tagasi oleksid sellised sünnitused lõppenud naise surmaga ehk seda võis käsitleda kui looduslikku valikut. Tänapäeval suudavad ka kitsama vaagnaga naised tänu keisrilõikele sünnitada ja pärandavad vastavad geenid, milles sisaldub ka kitsa vaagna olemasolu, tütardele edasi.

Evolutsiooniuurijad on pikalt pead murdnud, miks pole inimese vaagnaluu aastatega laiemaks muutunud. Vastsündinud inimese pea on võrreldes teiste imetajatega üpris suur, seega näiteks šimpansitel kulgeb sünnitus võrreldes inimesega kergemini.

Teadlased koostasid matemaatilise mudeli, kus kõrvutati ja võrreldi Maailma Terviseorganisatsiooni korraldatud uuringute ning muude sünnitusega seotud uurimuste andmed. Tulemuste põhjal jõuti järeldusele, et sünnitusega on seotud kaks evolutsioonilist aspekti, mis on omavahel vastuolus. Ühest küljest on eelistatud olekus suuremad vastsündinud, kes on oma suuruse tõttu parema tervise juures. Samas kui vastsündinu on liiga suur, siis tekivad sünnituse käigus komplikatsioonid ning varasemalt oleks see tavaliselt lõppenud nii ema kui ka loote jaoks traagiliselt ning geenid oleksid jäänud edasi andmata. Dr Mitteröcker toob esile, et keisrilõigete populaarsuse kasvu tõttu on üks neist kahest aspektist kadunud. Samas rõhutab ta, et teadlaste eesmärk ei ole meditsiinilise sekkumise kritiseerimine, vaid selle evolutsioonilise mõju esile toomine.