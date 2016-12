Tuleb taas tõdeda, et kõik geniaalne on lihtne: kui ülekaal kimbutavad, valmista siinoleva juhendi järgi segu, lisa seda oma hommikukohvisse ja kaota kilosid mühinal!

Ehk teisisõnu – tee oma tavalisest naudinguterohkest hommikurutiinist ka rasva põletav tegevust, soovitab Healthy Life Tricks.

Seejuures on kõik, mida sa tegema pead, vaid see et pead valmistama eelnevalt siintoodud näpunäidete järgi tõhusa segu ning lisama seda igal hommikul kaks teelusikatäit oma hommikukohvi sisse. Kohvil on iseenesest ainevahetust kiirendav mõju, see segu muudab selle topelttõhusaks.