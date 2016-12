Tänapäeva inimeste üks suuremaid probleeme on ajapuudus. Karjäärinõustaja Tiina Saar-Veelmaa annab nõu, kuidas oma aega oskuslikumalt kasutada ja tänu sellele ka stressivabamalt elada.

«Ajajuhtimine pole eesmärk omaette, see on võimalus lahedat elu elada.» Tiina Saar-Veelmaa (Mati Hiis)

Aja saab jagada kaheks – on praktiline aeg ehk asjad, mis peavad saama tehtud ning aeg elamiseks ehk asjad, mida inimene tahab teha või mis teda rõõmustavad.

Ajajuhtimises nimetatakse neid vanakreekakeelsete terminitega kronos ja kairos ajaks, millest esimest saab mõõta ajaühikutes ja teist elamustes. Õnn on see, kui need kaks aega langevad kokku ja inimene teeb 24/7 seda, mida ta tahab. Kui need aga päriselt kokku ei lähe, siis tuleb leida nende vahel tasakaal.

Inimene tunneb ennast rohkem oma elu peremehena, kui tal on rohkem kairos-aega. Näiteks kui käia üks päev Helsingis, tundub seal veedetud aeg väga pikk, kuna see on täis elamusi – uued lõhnad, atmosfäär jms, ütleb Saar-Veelmaa. Sellepärast peaks iga inimene endale kairos ehk tähenduslikku aega juurde tekitama.