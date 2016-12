Tänavu mais SA TÜK Lastefondi ja TV3 avalike suhete juhi Kertu Jukkumi poolt ellu kutsutud kampaania “Jan kõndima” toetuseks on head inimesed seitsme kuuga annetanud 18 845 eurot.



Kampaania keskmes on 8-aastane liikumispuudega Jan, kelle unistuseks on omal jalal kõndida. Kuivõrd harrastussportlasel Kertu Jukkumil täitus tänavu unistus joosta New Yorgi maratonil, otsustas ta selleks valmistumise perioodil juhtida tähelepanu ka Jani unitusele ja kutsuda inimesi üles andma oma panust selle täitumiseks.



Sünnitrauma tekitas Janile ajukahjustuse, mis väljendub kogu keha haaravates motoorsetes häiretes. Eriti häiritud on tema alajäsemete liikuvus. Poissi vaevab suur lihasspastilisus ehk lihaste kangus, mistõttu suudab ta liikuda üksnes spetsiaalsete rataskarkude abil, sedagi hädavaevu.



Jani unistuse täitmiseks vajab poiss igapäevast füsioteraapiat, mille osas on abikäe ulatanud invasportlane Randel Peerna - parasõudmise kahekordne maailmameister ning erivajadustega inimeste treener, kes on tänaseks aidanud ratastoolist kõndima mitu last. Lisaks on selles oluline roll tugiisikutel ja ratsutamisteraapial.



Kõik see läheb maksma üle 1000 euro kuus, mistõttu on kampaania eesmärk koguda 20 000 eurot. Sellele ollakse tänaseks väga lähedal.



Väga lähedal ollakse pärast seitset trennikuud ka Jani unistuse täitumisele. Poisi treeneri Randel Peerna sõnul on Janil juurde tulnud palju jõudu ning kõndimine karkudega on väga hea. “Viimasel treeningul kõndisime 15 minutit ühe karguga ning saime Jani nüüd ka toarattaga ise sõitma,” räägib ta.



Peerna lisab, et Jan liigub küll vaikselt, aga kindlalt ise kõndima saamise poole. “Edasised plaanid on saada Jan rohkem kodust välja. Lähme linna peale kõndima ja teeme trenne ka mõnes spordiklubis. Sellega saab poiss motivatsiooni ja julgust juurde, et ka väljaspool kodu on ise mõnus liikuda,” usub treener.



Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar on nii Jani kui kampaania edu üle väga rõõmus: “Oleme siiralt tänulikud kõikidele annetajatele, kes on usus Jani kõndimasaamisse andnud selleks oma panuse. Vaid 1100 eurot lahutab meid veel eesmärgiks seatud annetussummast ning usume, et vaid pool aastat sellest, et Jan saab omal jalal kõndima!”