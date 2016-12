Täna, 8. detsembril kell 11-15 toimub Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis heategevuslik jõululaat, kust saab soetada käsitööd ja jõulukinke, samas tegutseb ka taaskasutusturg. Laadaga kogutakse raha, et toetada Jõgevamaa Naiste Tugikeskust.



„Oleme igal aastal jõululaadaga toetanud erinevaid asutusi ja sihtgruppe. Eelmisel aastal saime laadal kogutud annetustega Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku perekeskusele ostetud kaks imikukaalu. Sellel aastal valisime Jõgevamaa Naiste tugikeskuse, kuna arvan, et mitte ükski inimene ei pea taluma väärkohtlemist, eriti veel naised ja lapsed, kes tugikeskusest varjupaika ja abi saavad,“ selgitas laada korraldaja, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Üliõpilasesinduse esimees Egert Vinogradov.



Annetuseks läheb jõululaadal kauplejatelt kogutud kaheeurone müügilauamaks, lisaks on soovitatav müüjatel vähemalt 10% annetada heategevuseks. Samuti saavad kohapeal annetusi teha laadakülalised. Täpsem informatsioon laada kohta: http://www.nooruse.ee/joululaat.



Tartu Tervishoiu Kõrgkool korraldab heategevuslikku jõululaata iga-aastaselt. 2014. aastal valmistati jõululaadal kogutud annetuste toel SA Tartu Ülikooli Kliinikumi sünnitusosakonna vastsündinutele sõbrapäevaks soojad papud.



Heategevuslik jõululaat toimub kõrgkooli õppehoones, aadressil Nooruse 5.