"Meil kõigil on omad väikesed puudused. Mina näiteks teen suitsu," tunnistab peigmees pruudile. "Ütle nüüd sina, missugune on sinu kõige suurem puudus?"

"Edevus," teatab neiu pikemalt mõtlemata. "Ma võin tundide kaupa peegli ees istuda ja imetleda oma kaunist nägu, oma ilusaid õlgu ja kena kehaehitust..."

"See pole edevus," arvab noormees. "See annab tunnistust hoopis fantaasiarohkusest!"