Soomes on subarahnoidaalsete verejooksude (SAH) esinemissagedus radikaalselt vähenenud ja see on tõenäoliselt riikliku tubakapoliitika mõju.

Varem esines Soomes umbes tuhat SAH-i juhtu aastas – enamasti tööealistel inimestel, vahendab meditsiiniportaal Med24. Haigestunutest umbes pooled surevad aasta jooksul.

Nüüd viidi läbi uuring, milles vaadeldi SAH-i esinemist vahemikus 1998–2012 ja leiti, et haigestumise vähenemine käib käsikäes muutustega suitsetamises.

Jälgitava 15 aasta jooksul vähenes SAH-sse haigestumine alla 50aastaste naiste hulgas 45% ja alla 50aastaste meeste hulgas 38%. Üle 50aastaste naiste hulgas oli langus 16% ja üle 50 aastaste meeste hulgas 26%. Samal perioodil vähenes suitsetamine 15–64aastaste soomlaste hulgas 30%.

Niisugune järsk langus on erakordne. Kuigi rahvastikupõhised uuringud ei võimalda välja selgitada põhjuslikku seost, on väga tõenäoline, et suur osa haigestumise vähenemisest on tänu Soome riiklikule tubakapoliitikale.