Kuidas reageeriksid sina, kui keegi koputaks sulle õlale ja teeks sulle kahtlase sünnimärgi kohta märkuse? Kas sa üldse jälgid muutuseid enda nahal?

Just selline asi juhtus hiljuti Rios 400 meetri vabaltujumise olümpiavõitjaks tulnud Mack Hortoniga, kellega võttis ühendust fänn, kes märkas Macki rinnal kahtlast sünnimärki. Selleks võrdles fänn Rios tehtud pilti ja 2012. aastal tehtud pilte ja märkas seal ujuja rinnal kuju ja värvust muutnud sünnimärki. Fänn ei oodanud kaua ja võttis kohe ühendust austraalia koondise peaarstiga, kes saatis Hortoni otsekohe nahaarsti juurde, kust edasi suunati lõikusele.

"Tegemist on erakordselt tähelepaneliku fänniga. Võrreldes neid kahte pilti on tõepoolest näha, et sünnimärk on ajaga muutunud nii värvi kui ka kuju osas. See omakorda viitab atüüpilisusele, mida me tihti näeme ka melanoomide puhul. Selliseid sünnimärke tasub täpse diagnoosi saamiseks kindlasti kirurgiliselt eemaldada ja mikroskoobi all uurida lasta," kommenteerib seda lugu dr. Niine nahakliiniku dermatoveneroloogia arst-resident Bret Kuldsaar Dermtesti blogis

Pärast operatsiooni pidi Horton 3 nädalat basseinist eemal olema, kuid asi oleks võinud lõppeda palju hullemini - mida kaugemale melanoom on arenenud, seda pikem on selle ravi ja seda ohtlikumaks see muutub. Varajaselt leitud melanoomi paranemistõenäosus on üle 90%, kuid selleks peab patsient ise enda keha tähelepanelikult jälgima.

Kahtlaseid sünnimärke on võimalik ka ise ära tunda. Statistika räägib, et üle pooltest juhtumitest on avastatakse kas ise või tänu partnerile. Selleks tuleb olla lihtsalt natukene tähelepanelik ja jätta meelde 4 lihtsat reeglit, mille abil on võimalik eristada normaalseid sünnimärke kahtlastest. Sünnimärke vaadeldes tasub küsida:

Kas sünnimärgi kuju on asümmeetriline?

Sünnimägi üks pool peaks sarnanema teisesele. Kas sünnimärgi piirjoon on ebaühtlane?

Sünnimärgi piirjoon ei tohiks olla “narmendav” või sälkudega. Kas sünnimärk sisaldab erinevaid värve?

Kahtlased sünnimärgid sisaldavad tihtipeale erinevaid värvide variatsioone: pruuni, musta, mustjas-sinist, mõnikord ka punakat, valkjat. Kas sünnimärk on viimasel ajal muutunud?

Kui sünnimärk on viimase paari kuu või aasta jooksul muutunud suuremad või muutunud värvi (nagu Mack Hortoni puhul), siis sellest tuleks kindlasti arstile rääkida.

Ühe või mitme sümptomi olemasolu ei ütle veel kindlalt ära, et tegemist on melanoomiga. Nimetatud reeglistiku puhul on tegemist juhtnööridega, milliste sünnimärkidega tuleks pöörduda dermatoloogi ehk nahaarsti juurde kontrolli dermatoskoopilise pildi hindamiseks