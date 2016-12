Ida-Tallinna Keskhaiglas tunnustati juba kaheteistkümnendat korda silmapaistvamaid töötajaid. Aasta arst 2016 tiitli pälvis uroloog Armen Ahlberg.

Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee sõnas Väino Tuppitsa nimelises auditooriumis aset leidnud pidulikul tseremoonial, et kuigi 2016. aasta on olnud katsumusterohke, on tööga hästi toime tuldud. „Me oleme võtnud vastu otsuse käia oma teed sõltumata sellest, mis toimub meie ümber ning see tee on olnud õige,“ tunnistas dr Allikvee üritusel.

Aasta Arst 2016 tiitli pälvis sel aastal uroloog dr Armen Ahlberg, kes on Ida-Tallinna Keskhaiglas töötanud juba üle 20 aasta. Armeni näol on tegemist väljapaistva kirurgiga, kes oma pikaajalise kogemusega on asendamatuks ja eeskujulikuks kolleegiks paljudele. Aus, vastutuskindel, hooliv ja empaatiline on sõnad, mis iseloomustavad ideaalselt Aasta Arstiks valitud dr Ahlbergi.