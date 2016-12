Tai massaaž eristub Allase sõnul klassikalisest massaažist seeläbi, et kui klassikalises massaažis on klient pikali ja passiivses asendis, siis Tai massaažis tuleb mõningaid harjutusi teha koos massööriga. Lisaks on massaaži ajal klient riietes, parimad on selleks Allase soovitusel mugavad liikumist võimaldavad rõivad, näiteks puuvillased sportlikud riided.

"Tai massaaž on Tais sajandeid praktiseeritud tervendamismeetod, mis sobib neile, kes tunnevad, et nii keha kui meel vajavad põhjalikku turgutamist," räägib Tartu Dorpat SPA massööride ja hoolduste juht Ülle Allas. Tai massaaži peamiseks ülesandeks on ajalooliselt kujunenud keha loomuliku tervenemisprotsessi ergutamine.

Kui tunned, et oled pinges ja energiat napib, on hea võimalus end turgutada Tai massaažiga. Tundub uskumatu, kuid naljatamisi laisa inimese joogaks nimetatud massaaž lõõgastab ja annab energiat ühtaegu.

Ülle Allas räägib, et Tai massaaž on rahulik, hingamise rütmis teostatav massaažiliik, kus kindlate tugevate vajutuste ja venituste abil vabastatakse blokeeritud energia ja tasakaalustatakse hinge, keha, mõtete ja tunnete vaheline koostöö. "See massaaž koosneb tavapärasest massaažist, joogast, vabastavast hingamisest ja meditatsioonist," räägib ta.

Et massaaž oleks mõnusam, tasub silmas pidada, et seansile minnes võiks viimasest tugevast toidukorrast möödas olla vähemalt kaks tundi.

Massaaž algab jalgadest, sellele järgneb selg, kõht ja pea-kaelapiirkond. Tai massaažil on lisaks paljudele teistele headele mõjudele ka lõõgastav, valu vaigistav, lihaspingeid vähendav ja ennetav, vere- ja lümfiringet parandav, siseorganeid tugevdav, töövõimet taastav ja stressi ennetav toime. Põnev on teada, et Tais soovitatakse seda massaaži üle 60 erineva haigusseisundi leevendamiseks.

Massaaži teises pooles tehakse massööriga koostöös venitusi, mis suurendavad keha painduvust nii vabanevad nii süva- kui pindmised pinged ja kehas saab energia vabamalt liikuda. Ülle Allas räägib, et need venitused on joogale päris sarnased. Samas ei maksa peljata neil, kes väga painduvad pole – massöör venitab klienti täpselt nii suures liikumisulatuses kui võimalik ja kliendi valu taluvuspiir lubab.

Et klient peab Tai massaažis tegema massööriga vaid koostööd ning õigel ajal hingama, kutsutakse Tai massaaži ka laisa inimese joogaks. "Igatahes on tulemuseks keha avanemine, mis on ühtaegu lõdvestav, kuid teisalt ergutav tunne," lausub Allas ja lisab, et tegelikult on see hea treening nii massöörile kui kliendile.

Kindlasti ei soovita Ülle Allas enne eksootilise Tai massaaži katsetamist vaadata selleteemalisi videosid internetist. "Laiadele massidele kiputakse üles panema need kõige hullemad juhtumid," märgib ta. Tegelikkuses ei ole olemas kahte inimest, kes sellele lõõgastusviisile sarnaselt reageeriks. Ning lisaks rõhutab Allas, et hirmununa massaaži tulles ei ole tulemus ka nii hea. "Lõõgastunud ja avatud inimesed saavad massaažist kindlasti rohkem kasu," märgib ta, et Tai massaaž on väga eriline tervendamise kunst, mis aitab kaasa nii tervise kui enesetunde paranemisele.

Kuna Tai massaaži mõju on kohene, ei ole seda protseduuri Ülle Allase sõnul mõistlik ette võtta väga hilistel õhtutundidel. "Kord käis mul õhtul seansil üks proua. Pärast massaaži jõudis ta veel hiliste öötundideni kõik moosid ära keeta," meenutab Allas muheledes kliendi energiapuhangut. Kogenud on seda kõik tema käe alt läbi käinud.

Ning et tulemus oleks parim, soovitab Ülle Allas pärast massaaži korraks veel aja maha võtta ja juua näiteks tassi teed. Hiljem võiks tarbida üldse rohkem vedelikku, et aidata kaasa jääkainete eraldumisele organismis. Kui endale aega anda ja oma keha kuulata, jõuab ka kogu tegevuse mõju kehale paremini pärale ning hiljem saab ootamatust energiapuhangust suuremat rõõmu tunda.

Kellele Tai massaaž ei sobi?

Tai massaaž ei sobi, kui:

* sul on hiljaaegu olnud palavik või oled üle elanud mõne trauma.

* sa põed osteoporoosi või südame-veresoonkonna haiguseid

* sind kimbutavad põletikulised nahahaigused või liigeste ja kõõluste põletikud

* sul on veenilaiendid

* Rasedatele tehakse Tai massaaži vaid selili- ja küliliasendis – räägi oma beebiootusest massöörile!