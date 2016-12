Eesti Tervishoiu Muuseum nomineeriti Euroopa parima muuseumi aastaauhinnale

Euroopa Aasta Muuseum on kõige prestiižikam muuseumide auhind Euroopas. Laureaadid selguvad Horvaatias 6. mail 2017 toimuval auhinnagalal.

"Ainuüksi nominatsioon Euroopa Aasta Muuseumi auhinna tiitlile on kõrge tunnustus muuseumile viimastel aastatel tehtu eest. Head meelt saab tunda, et meie meeskonna pühendunud ja südamega tehtud töö on silma jäänud nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel," sõnas muuseumi juht Margus Jurkatam.

Eesti Tervishoiu Muuseumi püsinäitus „Avameelselt Sinu kehast“ pälvis 2015. aastal kõrgeima kodumaise tunnustuse muuseumimaastikul – muuseumiroti parima näituse kategoorias.

Euroopa Aasta Muuseumi tiitlit annab alates 1977. aastast välja Euroopa Muuseumifoorum. Auhind antakse unikaalse atmosfääriga muuseumile, kes panustab publikus huvi äratamisse, oskab teemasid loominguliselt esitleda ja tõlgendada, on loov ja innovaatiline oma haridustegevuses ning sotsiaalselt vastutustundlik.