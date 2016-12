Kui pead pestes või juukseid kammides jääb paari karva asemel pihku peotäis kiharaid, võib põhjuseks olla nii vale toitumine kui tasakaalust väljas hormoonid.

Women's Health toob välja kuus üllatavat põhjust, miks su juuksed välja langevad.

1. Su juuksed on väsinud. See tähendab, et sa oled nende töötlemisega liiale läinud - sa oled neid kurnanud liigse värvimise, viimistlusvahendite ja ka pesuga.