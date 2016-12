Tahad olla õnnelik? Võta oma nutitelefon ja tee endast selfie – just selle nurga pealt, mis sulle kõige rohkem meeldib. Hiljutine uuring kinnitab, et see teeb su õnnelikuks.

Guardian kirjutab, et kuigi üldlevinud iseenda pildistamise maania on toonud kaasa palju õnnetusi ning sõltuvus neist vaimse tervise probleeme, võivad selfie´d teha meid ka õnnelikuks.

Hiinas viidi läbi uuring, kus paluti 14 tudengil naeratada ja pildistada end seda tehes kolm korda päevas kolme nädala jooksul. Ilmnes, et kui tudengid vaatasid hiljem oma naerul nägusid, paranes nende meeleolu tunduvalt. Sest naeratused teevad inimese õnnelikuks.