Kes eales kirglikult seksinud, teab, kuidas süda pärast seda tegevust põues põksub. Jah, seks on südamele omamoodi väljakutse.

Hiljaaegu otsustasid Michigani osariigi ülikooli teadlased välja selgitada, kui hea on seks südamele, kirjutab Redbook.

Uuringu käigus küsiti rohkem kui 2200 naiselt ja mehelt vanuses 57 kuni 85 eluaaastat infot nende seksuaalse aktiivsuse kohta. Võrreldi ka nende tervisenäitajaid ning vaadedi, kuidas aktiivne voodielu mõjutab südame-veresoonkonna riskitegureid.

Ilmnes, et mida rohkem vanemad naised seksivad ja mida rohkem nad sellest mõnu tunnevad, seda tervem on nende süda. Teadlased hinnangul on lausa nii, et rohke seks kaitseb naisi südame-ja veresoonkonna haiguste eest.

Samas peaksid ettevaatlikud olema mehed. See uuring leidis, et meestel, kes seksivad vähemalt korra nädalas, on kaks korda suurem tõenäosus haigestuda mõnda südame-ja veresoonkonna haigusesse või saada infarkt. Ning põhjuseks pole mitte seks ise, vaid vahendid, mida vanemad mehed erektsiooni saamiseks tarvitavad. Need koormavad südant liialt.